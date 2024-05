Una mujer decide salir a buscar a su marido después de pasar media hora desde que le mandó a por un refresco. La chica sospecha dónde puede estar y se dirige hacia un salón de recreativos. "¿Qué estás haciendo aquí?", pregunta a su esposo tras encontrarle jugando a una máquina. El hombre desconcertado se gira para ver quién le está hablando y sigue jugando. "Hace media hora que te mandé a por un refresco, no manches, ¿qué estás haciendo con este muchacho?", le recrimina su esposa mientras el se despide del chico y ella le recuerda que no es la primera vez que lo hace.

"Es obvio que la mujer se lo ve venir", comenta Alfonso Arús tras ver que el señor es reincidente, mientras que Hans Arús no cree que lo peor sea que se quede jugando. "Lo peor es que primero compra la bebida, la deja ahí abajo y cuando se calienta se va para casa", expone.

El presentador recalca a las colaboradoras que este vídeo no resuelve la duda sobre si los hombres son más rápido comprando que las mujeres o viceversa, porque el hombre no tarda en comprar. Patricia Benítez opina que los hombres son más rápidos comprando. "¿Pero cómo has cambiado ahora de opinión?", pregunta indignada Angie Cárdenas, a lo que la colaboradora le responde es que "son simples".