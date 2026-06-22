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Maduka Okoye, el portero de Nigeria que ha robado el corazón de las Aruseras: "¡Pero si Nigeria no está en el Mundial!"

Rocío Cano confiesa en Aruser@s que en el Mundial de fútbol no va solo con España, sino también con Nigeria. La culpa la tiene el portero, Maduka Okoye. Hans Arús corrige a su compañera: Nigeria no está en el Mundial... pero a ella le da igual.

Maduka Okoye, el portero de Nigeria que ha robado el corazón de las Aruseras: "¡Pero si Nigeria no está en el Mundial!"

"A mí ahora me gusta mucho Nigeria", comenta Elizabeth López en Aruser@s tras el repaso al Mundial que acaba de hacer su compañero Arthur Arús. Por lo que sea, Rocío Cano enseguida reacciona: "Uy, el portero...". Las dos colaboradoras le han echado el ojo a Maduka Okoye, el portero nigeriano que arrasa en redes y conquista corazones. "Compartí la noticia ayer a mis amigas, porque nos interesa mucho el fútbol", bromea Elizabeth. "¡Pero si Nigeria no está en el Mundial!", exclama ya por fin Hans Arús.

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