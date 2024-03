La venganza es un plato que se sirve frío, tan frío que a veces no llega hasta después de la muerte. Eso sí, esta señora estará descansando en paz y la mar de a gusto tras su tajante decisión de quitarle a su hijo de la herencia el dinero que le debía en vida y que nunca le llegó a pagar.

"Le pidió 20.000 dólares a su madre y le prometió que los devolvería, pero, parece que pagó los primeros 5.000 y nada más", explica Alfonso Arús. El hijo se ha quejado ante el juez de la decisión póstuma de su madre, pero él no le ha dado la razón. "Hombre, si en 28 años no has tenido la dicha de devolverle el dinero, me parece que no te lo mereces", interpreta Hans Arús que le ha contestado el magistrado.

"Haber devuelto la pasta, mal hijo", añade el presentador, pero reconoce que, en el fondo, tiene que ser algo muy triste que la señora se haya ido con ese rencor a la tumba. "Tampoco está él muy compungido cuando se ha ido a denunciar el tema", cree Angie Cárdenas.