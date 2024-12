La reacción viral de una tiktoker al probar la trufa por primera vez con 24 años: "¿Qué es esto, tío?"

La tiktoker que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s nunca ha probado ciertos alimentos y a sus 24 años ha decidido que nunca es tarde para ampliar su catálogo de sabores. @meryrevuelta se atreve en el día 16 de su particular reto a probar el pimiento.

"Lo hemos partido y lo hemos pasado un poquito por la sartén. No huele muy bien. Huele fuerte", dice antes de resoplar con angustia y meterse un trozo en la boca. Para su sorpresa, el sabor acaba gustándole y el pimiento se lleva un 8.

Ahora llega el turno de la trufa y el olor también le desagrada. "¿Qué es esto, tío?", dice con asco. "Ay, Dios. No me gusta. Nada. Es que es muy fuerte. No me ha gustado el sabor para nada". La trufa se lleva un 4,5.

En el plató, los colaboradores no entienden que a esa edad no hubiera probado los pimientos. Alfonso Arús reta a Angie Cárdenas a probar por primera vez en su vida la tortilla de patatas con cebolla.