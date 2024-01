Cada mañana, esta abnegada madre le da los buenos días a su hijo mayor a través de WhatsApp porque no puede verlo para decírselo en persona, ya que el chico, que tiene 15 años, está estudiando 4º de la ESO en Estados Unidos. "Desde el martes he decidido no volver a escribirle", cuenta @gaorbea a través de TikTok en este vídeo emitido también en Aruser@s.

"Últimamente me hace vacíos. Yo le escribo y dos días después me dice 'ay, es que no te había leído'. Nadie te cree. Estás todo el día con el móvil en la mano", dice la mujer con una sonrisa en la boca pero con amargura en el corazón. "Estoy esperando a que se le acabe el dinero de la tarjeta, que es cuando probablemente me escribirá y me dirá '¡Amá!'", asegura mientras se ríe.

En plató, Alfonso Arús no puede más que darle la razón. "Cuando escribes y no te responden, hay que plantar cara y utilizar las mismas armas", afirma con determinación. Angie Cárdenas tiene muy clara cuál será la estrategia que seguirá el hijo. "Empezará a hacerle la pelota a la madre un día antes", aventura dejándose guiar quizá por su experiencia. "Ya sé por quién hablas, ya", interviene Hans Arús.