Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero, estuvo el pasado domingo en 'La Roca', donde compartió su terrible experiencia como víctima de maltrato por parte dos exparejas. Una situación de que, afirma, también sufren muchas de sus amigas.

Preguntada por Gonzalo Miró sobre las secuelas que le quedan de todo aquello, Lucía explica que una de ellas es "el autocastigo": "Si yo no contestaba a esta persona por teléfono, sentía una bronca. En mis relaciones actuales, si yo no contesto, me echo yo misma la bronca".

"Es como que me autocastigo con los castigos que él me ponía", comenta la modelo, que también asegura que no mantuvo en secreto su terrible situación con sus amigas, pero sí con sus padres.