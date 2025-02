Lucas, de 'Andy y Lucas', estalla contra las críticas y anuncia que se operará la nariz: "Quien quiera verme me la va a tener que pagar, ¡a tomar por saco!"

Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s la última respuesta de Lucas, de 'Andy y Lucas', a la polémica por su última actuación en el intermedio de la Copa del Rey entre el Unicaja de Málaga y el Real Madrid, que generó grandes críticas por parte del público describiéndolo como "una verbena de actuación".

El cantante aprovechó su intervención en directo en el programa de 'Y ahora Sonsoles' para responder a las críticas, "anunciar una noticia" y zanjar las opiniones por su nariz, que tampoco cesan: "En abril no tenemos ni un concierto, me voy a operar de la nariz, nunca he cobrado una exclusiva. Pues ahora quien quiera verme la nariz me la va a tener que pagar (...) ¡a tomar por saco!".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús opina que "la gira de despedida quedará eclipsada por una operación defectuosa". "Con la trayectoria que han tenido, que en el momento de la despedida tenga que ser noticia la foto de la segunda operación de la nariz...", reflexiona el presentador del programa.