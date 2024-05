"Yo estoy harta de que imitéis a gente que yo no conozco, te lo digo de verdad", manifiesta indignada Lolita Flores después de una canción de 'Tú cara me suena'. "La Kesha, no sé quién es", reconoce y explica que los dos últimos participantes que han imitado a "dos de Disney" son maravillosos, pero no conoce a quienes han imitado. "Según Carlos y Chenoa lo han imitado estupendamente", cuenta la cantante.

Sebas Maspons opina que llega un momento que si te quedas con los artistas de antes, hoy en día ya no vas a saber que votar en la imitaciones. La opinión de Maspons es la mayoritaria entre todos los tertulianos, en cambio, María Moya confiesa que a ella también le pasa como a Lolita y no tiene su edad.