Llevamos toda la vida calentando mal en el microondas y te explicamos por qué

Llevamos toda la vida calentando mal la comida en el microondas y te explicamos por qué

Un truco viral revela la forma correcta de calentar comida en el microondas: ¿cómo se hace para que todo coja la misma temperatura?.

"No sabemos cómo se usa un microondas; parece ser que llevamos toda la vida calentando mal la comida", asegura Alfonso Arús, que muestra a sus colaboradores lo que ha afirmado un experto sobre el buen uso del electrodoméstico.

"La mayoría ponéis el plato en el centro del plato giratorio, pensando que se calienta mucho mejor, pero ese es el primer error", asegura el especialista, que desvela que al colocarlo en la mitad, "el plato gira, pero la comida no se desplaza". Por lo que, según dicen, la mejor opción es colocar el plato en el borde. "De esta forma, la comida viaja por todo el microondas y se calienta rápido".

Desde el plató, los tertulianos alucinan con el descubrimiento. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la explicación al completo.

