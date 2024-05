Loquillo ha realizado unas duras declaraciones tras saber que Serrat será galardonado con el Premio Princesa de Asturias. "Ya tardaban, ¿no?, ya les ha costado. A ver si Sabina no tiene que esperar tanto", critica el cantante por no haber premiado antes de Serrat. Pero su crítica no acaba ahí.

"Debemos sentirnos orgullosos de nuestros artistas, de nuestros autores", resalta Loquillo, que critica que se diga la "famosa frase de que tenemos que aprender de los franceses": "Lleváis con esa frase 40 años y seguís sin aprender".