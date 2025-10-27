Ahora
De llanto a la risa en segundos: así reacciona un bebé al no reconocer a su madre por llevar gafas

Virales de Aruser@s

Del llanto a la risa en segundos: así reacciona un bebé al no reconocer a su madre por llevar gafas

El bebé de este vídeo se ha vuelto viral al romper a llorar al no reconocer a su madre, hasta que ella se quita las gafas y todo cambia. Una escena divertida como enternecedora.

Sumergido en un llanto incontrolable, un bebé no reconoce a su madre hasta que esta se quita las gafas. Un instante de confusión que termina entre risas cuando la mujer se retira las lentes y el pequeño, al fin, la identifica con una sonrisa.

En el programa Aruser@s, Alfonso Arús bromea con la situación asegurando que el niño "tiene un problema", ya que "sin gafas, tampoco cambia tanto". Su compañera Angie Cárdenas recorda que no es la primera vez que ocurre algo similar: "Esto lo hemos visto cuando los papás se afeitan y se quitan la barba, y el choque es tremendo".

Entre risas, Alba Gutiérrez añadió una comparación cinematográfica: "Superman también nos engañaba, se quitaba las gafas y nadie lo reconocía".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La cúpula de Junts se reúne en Perpiñán y mantiene en vilo al Gobierno con un Puigdemont dispuesto a romper
  2. El Gobierno aprobará este martes atribuir la instrucción a los fiscales y expulsar a los partidos de la acusación popular
  3. Una nueva versión sobre la hora en blanco de Mazón: acompañó a Vilaplana hasta un parking tras su comida en el El Ventorro
  4. Milei se impone en las elecciones legislativas y logra la mayoría necesaria para sacar adelante sus reformas
  5. Una marea rosa alza la voz contra la gestión de los cribados en Andalucía: "Esto es solo la punta del iceberg. No vamos a parar"
  6. Tres heridos muy graves tras una explosión en una empresa de residuos sanitarios en Socuéllamos (Ciudad Real)