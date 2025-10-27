Del llanto a la risa en segundos: así reacciona un bebé al no reconocer a su madre por llevar gafas

El bebé de este vídeo se ha vuelto viral al romper a llorar al no reconocer a su madre, hasta que ella se quita las gafas y todo cambia. Una escena divertida como enternecedora.

Sumergido en un llanto incontrolable, un bebé no reconoce a su madre hasta que esta se quita las gafas. Un instante de confusión que termina entre risas cuando la mujer se retira las lentes y el pequeño, al fin, la identifica con una sonrisa.

En el programa Aruser@s, Alfonso Arús bromea con la situación asegurando que el niño "tiene un problema", ya que "sin gafas, tampoco cambia tanto". Su compañera Angie Cárdenas recorda que no es la primera vez que ocurre algo similar: "Esto lo hemos visto cuando los papás se afeitan y se quitan la barba, y el choque es tremendo".

Entre risas, Alba Gutiérrez añadió una comparación cinematográfica: "Superman también nos engañaba, se quitaba las gafas y nadie lo reconocía".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.