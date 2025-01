El llanto de una joven estadounidense tras el apagón de TikTok: "Me cago en EEUU, no soy gringa, soy mexicana ya"

La chica que protagoniza este vídeo viral reacciona con llantos y pataletas cuando comprueba que no puede acceder a TikTok debido a la prohibición que sufrió en EEUU. Por sus lágrimas, parecería que se le ha muerto un ser querido.

"POV: te quitan TikTok". Entre llantos, gritos, pataletas y blasfemias varias, la joven que protagoniza este vídeo viral de @esdeprofugos2 emitido en Aruser@s se queja amargamente por el apagón de su red social favorita tras la prohibición de TikTok en EEUU.

Su reacción no ha tardado en hacerse viral, curiosamente, en esa misma plataforma, y no es para menos. "¡Vete a la chingada, güey!", grita desconsolada. "¡Me cago en Estados Unidos!", llega a afirmar la chica. "Soy mexicana, no soy gringa ya", asegura dando puñetazos en la mesa.

En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús apuesta a que la joven "no llorará así la pérdida de un ser querido". "Tenemos un gran problema con el tema de las redes sociales y los jóvenes", reconoce Hans Arús.