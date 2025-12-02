Pillada histórica
No, LinkedIn no está hecho para stalkear a los ex y este vídeo lo demuestra: "Ni de coña Begoña le habrá salido que me he metido cinco veces"
El tiktoker @jimmyelektron ha metido la pata y mucho. Lo sentimos, Jimmy, pero no podemos decírtelo de otra manera. Esto es lo que le ha pasado a este pobre chico que protagoniza el vídeo viral que recoge Aruser@s.
Hans Arús lleva a Aruser@s este vídeo viral que podría enmarcarse en la categoría 'es divertido si le pasa a otro'. El protagonista de la tremenda pillada que os contamos a continuación es @jimmyelektron que ha utilizado LinkedIn para un propósito para el que no está diseñado: stalkear.
El joven ha visitado el perfil de su ex para cotillear. "Me he metido cinco veces esta mañana", reconoce, un tanto alarmado, porque lo que cuenta a continuación es, ciertamente, el desenlace de una metedura de pata histórica. "Me acaba de salir una notificación que me dice que mi ex ha visitado mi perfil", dice, alucinando.
"Y yo en plan de: ni de coña Begoña le habrá salido a este tío que yo le he visitado cinco veces previamente", comenta con susto. Pues sí, Jimmy. Eso es justamente lo que ha ocurrido.
El tiktoker intenta justificarse: "Yo solo me he metido a comprobar si estaba vivo, porque me ha bloqueado hasta del parchís", lamenta. Pero después, sí que ha fisgado un poco: "si se había cambiado de trabajo, si seguía vivo su perro, si había cambiado también de pareja...".
"Como siga haciendo este tipo de cagadas me voy a quedar solo", dice apenado, con la esperanza de que, al menos, su ex no le denuncie.
