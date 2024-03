Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el monólogo de Leo Harlem sobre los yogures. "Hasta hace unos años, el yogur más exótico que había era el de coco, que te lo colaban infiltrado en packs con otros sabores porque no le gustaba a nadie", destaca Leo Harlem, que afirma que "ese yogur era el okupa del frigorífico".

"Los yogures de coco son como las orcas, no tienen depredadores naturales, mueren de viejos", declara el cómico, que afirma que después de años "no hemos aprendido nada". "No paran de inventar sabores nuevos, ahora los hay de calabaza y plátano, de zanahoria y fresa, de espinaca y manzana". "A ver cómo castigas ahora a un niño", afirma Leo Harlem, que se pone en situación: "Toñito, si no te comes las acelgas, te quedas sin el yogur de menestra de verduras".

Por otro lado, en el vídeo principal de esta noticia también se puede ver una entrevista a Leo Harlem en la que se muestra muy enfadado con el uso de las redes sociales en la actualidad. "No puedes llegar, crearte diez identidades y opinar de todo con identidades falsas", afirma Leo Harlem, que critica que lo digital se usa, sobre todo, "para hacer el cabrón". "El día que me encuentre aBill Gates voy a tener una conversación muy seria, y con Mark Zuckerberg y con Elon Musk", asegura el cómico, que afirma que para él "son la Santísima Trinidad del dolor". "Panda de imbéciles", insiste Harlem.