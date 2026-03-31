Leo Harlem se mete con los menús de hospital: "¡Si te ponen arroz con bogavante, te infectas los puntos para no irte!"

En Aruser@s repasan el último 'zasca' de Leo Harlem donde el cómico no deja títere con cabeza y se atreve a cuestionar lo que muchos temen: la comida de hospital.

"Los hospitales no están hechos para gustar, porque lo que quieren de verdad es que te vayas de ahí lo antes posible", asegura Leo Harlem en su show 'Leo Talks'. Y es que, según el cómico, los menús hospitalarios son la prueba: "Por eso la comida no es buena", añade, sin medias tintas.

Pero Leo va un paso más allá y plantea un escenario extremo: "Pensadlo bien, estás ingresado y te ponen un arroz con bogavante en su sitio, ¡tú mismo te infectas los puntos para que no te den el alta!", bromea.

El humorista también compara la cocina hospitalaria con la de un restaurante: "Allí prueban y dicen: ¡quítale sal! ¿Por los hipertensos? No, porque está bueno", zanja entre risas.

Según Harlem, esta sería la única estrategia de los hospitales para asegurarse de que sus pacientes salgan cuanto antes.

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