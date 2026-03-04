Leo Harlem, a los que se introducen cosas por el recto: "Si dicen 'no me siento bien', lo dicen literal"

Los virales más surrealistas de personas en urgencias por haberse introducido objetos por el recto han inspirado un monólogo del cómico: "Si vais al médico y veis a alguien de pie, sospechad".

Desde un obús de la Primera Guerra Mundial hasta un vaso, los últimos virales de personas que "accidentalmente" se han introducido objetos en el recto han hecho estallar de risa a los colaboradores de Aruser@s en el plató. Por ello, el cómico Leo Harlem ha dedicado un monólogo íntegro a estas surrealistas noticias.

"Si vais a una sala de urgencias y veis a alguien de pie, sospechad", asegura entre risas el cómico. "Si dice 'no me siento bien', lo dice literal...", añade, recordando algunos de los objetos más insólitos que han aparecido en los medios: desde juguetes sexuales hasta frutas, verduras, tarros de café, huevos, velas y linternas. "¡Que la linterna ya no era por vicio, era para buscar todo lo anterior!", bromea.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores aseguran que, cuando crees que nadie puede superar un objeto extravagante, siempre aparece alguien que sorprende.

