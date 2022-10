La icónica banda de rock británica Queen recuerda al que fuera su vocalista, Freddie Mercury, con el lanzamiento de una canción inédita que cuenta con la voz de esta leyenda de la música. El tema se titula 'Face It Alone' y fue grabado en 1988, cuando el cantante de Queen había ya padecía sida, pero aún no lo había hecho público

Originalmente, esta balada iba a ser incluida en el álbum 'The Miracle' -el decimotercer álbum de estudio del grupo publicado dos años antes de la muerte de Mercury, que contiene grandes éxitos como 'I Want It All'- pero nunca llegó a publicarse... hasta ahora.

El próximo 18 de noviembre, Queen lanzará una reedición de este disco, que estará disponible en una caja edición para coleccionista y contará con seis canciones no publicadas anteriormente.