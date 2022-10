"Se olvidan de que uno tiene sentimientos y el daño que pueden llegar a hacer", se lamenta Kiko Rivera en un mensaje que ha publicado en redes sociales. El DJ hace referencia con estas palabras al rumor que asegura que el torero Francisco Rivera no es su padre biológico.

Sin embargo, tal y como recuerda Alfonso Arús, él mismo lo puso en duda durante mucho tiempo. Aún así, el hijo de Isabel Pantoja se ha mostrado indignado. "Papá, no sé por qué se empeñan en decir que no soy tu hijo. Yo me siento como tal y así será siempre".

"Solo espero que el karma exista", es el deseo con el que concluye esta publicación.