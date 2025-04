Kiko Rivera, a las canciones con letras ofensivas: "¡Es una barbaridad! No quiero que mis hijos me vean cantar eso"

"Se pude bailar y pasarlo de puta madre sin necesidad de decir tantas cosas", opina Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja, sobre la "jerfa" ofensiva que tienen algunas canciones y de las que no querría ser participe.

Alfonso Arús muestra las declaraciones que ha dado Kiko Rivera en una entrevista para 'El Plural', donde el cantante ha opinado tajante contra las canciones que tienen letras ofensivas.

"No quiero vivir de esa jerga, no quiero que mi hija de 8 años, mi hijo mayor de 11 y la pequeña de 6 años me vean cantando eso, ¡me parece una barbaridad!", opina el hijo de Isabel Pantoja, que asegura que "se pude bailar y pasarlo de puta madre sin necesidad de decir tantas cosas".

Desde el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas señala el cuidado que debería tener también "con los tacos". "Porque los niños escuchan todo", asegura la colaboradora. Para Alfonso Arús es cierto que "muchos niños reproducen las letras sin saber exactamente lo que dicen", señalando la atención que hay que poner en eso.