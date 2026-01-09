"Lo sé, lo sabemos": la emotiva respuesta de Kate Middleton a una voluntaria del área de oncología en su visita con el príncipe Guillermo

Kate Middleton y el príncipe Guillermo han visitado un hospital en su primer acto conjunto de 2026, donde han hablado con sus pacientes, voluntarios y trabajadores, protagonizando emotivos momentos.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton han despejado los rumores de crisis en el matrimonio tras su primera aparición conjunta de 2026. "En un principio iba a aparecer solo el príncipe Guillermo, pero Kate sorprendió", destaca Tatiana Arús, que enseña las imágenes en el vídeo principal de esta noticia.

Además, la colaboradora de Aruser@s enseña en el vídeo el "gesto cercano" que tuvo la princesa de Gales con su marido al hablar con una voluntaria del área de oncología. Y es que cuando la mujer afirmó que se pasaban muchas horas ahí, Kate Middleton respondió "lo sé, lo sabemos", haciendo referencia a que hace un año ella había pasado por lo mismo con su cáncer.

La princesa de Gales ha llevado un traje burdeos muy favorecedor con la melena suelta con ondas unas horas antes de cumplir 44 años.

