Vladímir Putin ha asegurado no ir de farol con su amenaza nuclear a Occidente. La tensión es creciente desde el anuncio de la movilización militar parcial en Rusia y el peligro de la internacionalización del conflicto es una constante pero... puede que las cosas cambien.

En Aruser@s han apoyado a la entrañable cantante Karina, quien a través de sus redes sociales ha lanzado un contundente mensaje al presidente ruso: "Don't push the button, the button boom". (No presiones el botón)

La intérprete de 'El baúl de los recuerdos' ha querido usar su cuenta de Instagram para pedirle a Putin que, en lugar de la fuerza, use el diálogo. "Talk, talk", decía en inglés.

Para Alfonso Arús "es nuestra única esperanza". "¡Que la envíen al Kremlin ahora mismo!", añadía María Moya.

Como recoge este vídeo, la cantante se afana por explicarle a Putin las horribles consecuencias que tendría presionar el botón nuclear. Y lo hace con pelos y señales, de una manera que solo ella sabe.