"Movilización militar parcial". Es la respuesta del presidente ruso Vladimir Putin a la exitosa contraofensiva de Ucrania. En su discurso a la nación, el mandatario ruso ha anunciado que van a movilizar a las reservas militares. Ya este martes, el presidente había firmado un decreto sobre la movilización.

Un discurso en el que Putin ha hecho referencia a las "amenazas" de Occidente, ha defendido la capacidad armamentística de Rusia y ha elevado la tensión. Analizamos todas las claves del mensaje de Putin:

¿A cuántos hombres moviliza? Cerca de 300.000 nuevos efectivos se sumarán a las tropas rusas. Se trata de hombres en la reserva a los que se les dará entrenamiento, según ha explicado el propio Putin. Minutos después, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha detallado que esta "movilización parcial" afectará al 1,1% de los recursos de movilización del país". Hombres de menos de 50 años con alguna experiencia militar a los que se les dará entrenamiento adicional.

"Solo aquellos ciudadanos que actualmente se encuentran en la reserva estarán sujetos a una convocatoria para el servicio militar, ante todo aquellos que han servido en las filas de las Fuerzas Armadas", ha explicado Putin en su discurso.

Precisamente la Duma o Cámara Baja aprobó este martes enmiendas al código penal que endurecen hasta los 10 años las penas de cárcel para los soldados por rendición y deserción sin justificación en caso de movilización o ley marcial. El incumplimiento de órdenes directas de un superior para participar en acciones militares o de combate también pueden ser castigadas con hasta diez años de prisión. Los hombres movilizados podrían abandonar el servicio sólo por motivos de salud, si alcanzan la edad máxima para servir en el ejército o en caso de que un tribunal civil ordene su encarcelamiento.

¿Es una respuesta moderada? El presidente ruso ha elevado el tono, hablando de una lucha contra Occidente, no solo contra Ucrania, explica a laSexta Fernando Arancón, director de 'El Orden Mundial'. "Es una escalada clara en el conflicto y el siguiente paso lógico tras los fracasos militares que está acumulando Rusia", señala Arancón.

El objetivo de Putin. Putin quiere anexionarse el Donbás y desmilitalizar Ucrania."Esto se hila con los pretendidos referéndums que va a hacer esta semana en las zonas ocupadas para ser anexionados a Rusia", recuerda Arancón. El Donbás tiene una especial importancia para Putin, que no considera a Ucrania un país como tal. Forma parte de lo que tradicionalmete se ha llamado 'Nueva Rusia', que es básicamente una antigua zona de colonización del imperio ruso, con Catalina La Grande. Para Putin el Donbás es parte de Rusia y la anexión sería para él una forma de recuperar la historia de su país.

¿Qué se juega Putin? Está en juego su futuro político. Pedro Rodríguez, analista internacional de 'laSexta' y profesor de la Universidad Comillas-CIHS recuerda que "Putin sabe que las grandes derrotas militares fuerzan cambios politicos en Rusia". Hasta ahora, el presidente ruso ha mantenido a raya el coste político de esta guerra utilizando milicianos, minorías asiáticas, población del Donbás y al ejército regualar. Pero tras siete meses de lo que han denominado 'operación especial', los resultados no son buenos, y ha tenido que dar otro paso. Ahroa está por ver cómo reaccionará la población rusa.

El sentir de la población rusa. Hasta ahora han visto la guerra desde la distancia, por televisión y con el mensaje que la maquinaria rusa quería mostrarles, con pocas voces discordantes. Ahora, con la movilización de los reservistas, el sentimientos de cientos de miles de familias rusas puede cambiar. "La poblacion rusa va a empezar a sentirse atrapada", apunta el profesor Rodríguez.

Según algunos medios locales, una mayoría de rusos se opone a que el Kremlin declare la movilización general, aunque, según los sondeos oficiales, dos tercios de los habitantes de este país apoyan la campaña militar. Cerca de 6.000 soldados rusos han muerto en Ucrania desde que se iniciara en febrero la llamada "operación militar especial", según cifras del ministerio de Defensa ruso. Ucrania cifra las bajas rusas en muchas más.

La amenaza nuclear. En este sentido, Putin sigue fiel a su discurso del miedo. La realidad es que Rusia es una potencia nuclear. Pero, ¿es creíble la advertencia de Putin de que utilizará todas sus armas disponibles para proteger a su población? "No se ha utilizado un arma nuclear desde la II Guerra Mundial", recuerda Rodríguez valorando el escenario como muy incierto. Para Arancón, la amenaza nuclear existe pero "no con un riesgo muy alto". "Ucrania no ha invadido Rusia", añade. El peligro para él reside en que si Rusia decide anexionarse las zonas del Donbás que ahora controla significaría que pasaría a considerarlas territorio ruso. Y un 'ataque' sobre ese territorio sí podría ser respondido con contundencia. "Pero sería escesivo para un territorio con tan poco valor", matiza.

La reacción de Occidente. Por ahora la estrategia de Occidente sigue siendo la de mantener las sanciones. El profesor Rodríguez cree que va a imperar esa lógica de no dar excusas a Putin. "¿Es posible derrotar a un país que tiene armas nucleares?", se pregunta el experto. Lo cierto es que no hay un respuesta. "Es muy difícil de calibrar", admite.