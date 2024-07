Los zorros tienen fama de animales astutos. No sabemos si el protagonista de este vídeo ha tenido alguna redecilla con algún vecino, pero desde luego no ha elegido un vehículo cualquiera para hacer sus necesidades. En estas imágenes que emitía Aruser@s la pasada temporada, podemos ver a este zorro colándose en una parcela donde está aparcado un Ferrari. El animal aprovecha que no tiene nadie merodeando para hacer sus necesidades encima. Y tras 'hacer pis', mira a su alrededor, salta de un brinco, y desaparece de la escena. "Menos mal que esta todo grabado", comentaban los colaboradores.

"¿Sabes el placer que tiene que dar mear encima de un Ferrari?", comentaba Óscar Broc al ver el vídeo. Por otro lado, Alfonso Arús bromeaba diciendo que quizás tras hacer sus necesidades el dueño "tendría que llamar a 'Carglass'". Tatiana Arús opinaba esto podría generar alguna "disputa entre vecinos", ya que alguno de ellos podría pensar que uno de sus vecinos habría actuado de forma "vengativa".

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en laSexta.com.