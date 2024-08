Juan y Medio vuelve a protagonizar otro momentazo de la sección de 'zascas' de Aruser@s. Esta vez, quienes reciben el corte de su afilada lengua son los guionistas del programa que presenta junto a Eva Ruiz en Canal Sur, 'La tarde aquí y ahora'.

"No sé yo si Juan y Medio ha venido con las suficientes fuerzas de sus vacaciones", lee con disimulo la periodista. Tras darle una respuesta que pretendía ser ingeniosa pero que resulta extraña en quien la dice y quien la escucha, el popular 'showman' se hace un auténtico lío.

Eva insiste en seguir con el 'teatrillo'. "Me refiero a que tienes que apretar el botón", suelta a su compañero, que la mira como si no la conociera. "¿Qué botoncito? Primero hay que darle el finiquito... ¿quién está escribiendo estas cosas? ¿Por qué no se le da el finiquito a esta gente?", dice con desesperación.

En el plató de Aruser@s se escuchan carcajadas. Lo que más divierte a María Moya es la actitud de Eva Ruiz, que vuelve a revisar los papeles cuando Juan y Medio se sale de guion.