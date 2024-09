Un joven se viraliza en redes sociales mostrando un problema que tiene con el mando de la tele en su casa. El hombre tiene un aire condicionado al lado de su televisión y cuando usa el mando del televisor cambia la temperatura del aire. En las imágenes se puede ver al joven mostrando los dos dispositivos para enseñar que no vacila.

"No puedo elegir la serie, boludo, la pongo y me sube la temperatura", explica el joven mirando a cámara. "Si baja el volumen se va a congelar de frío", comenta desde el plató de Aruser@s Marc Redondo. Mientras, Alfonso Arúsexpone que este problema no es nada en comparación con la domótica. "Espérate a que un día instale un domótica sabrá lo que es bueno", piensa el presentador, que avisa: "Pondrás iluminación para que se encienda la luz de la cocina y se bajará la persiana del piso de arriba".

Por su parte, Alba Gutiérrez ve algo positivo en este problema. "Si pierdes uno, te sirve el otro", piensa la tertuliana buscando lo positivo. Rocío Cano expone que hay ocasiones en las que un único mando se puede utilizar en dos dispositivos. "En esta redacción Redondo y yo estamos juntos y cada vez que él apaga su televisión, apaga también la mía", reconoce la tertuliana.