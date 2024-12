El tiktoker chino Jiajun Yin desvela si es real el tópico de que los chinos son más trabajadores que los españoles

La reportera charló con este joven de origen chino que lleva varios años viviendo en nuestro país. Jiajun decidió no seguir con el negocio de sus padres ya que, como cuenta, "no se sentía realizado".

Thais Villas pudo charlar en 'Ok Boomer' con Jiajun Yin, un joven de origen chino que, a través del contenido que publica en redes sociales o su podcast, busca acercar, como explica, "otros puntos de vista" entrevistando a otras personas procedentes de China y que viven en nuestro país, tanto de su generación como más mayores.

Los padres de Jiajun regentan un bazar pero el decidió que no quería seguir con el negocio de sus padres. Como explicaba a Thais, "les dije que sentía que perdía el tiempo en el bazar, no me sentía productivo ni realizado". "Para mis padres fue muy fuerte, el bazar son sus frutos", añadía. El joven explicaba a la reportera que él necesita hacer cosas que para el tengan sentido "y que hagan que crezca personalmente".

Villas también quiere confirmar con el joven si es verdad que los chinos habitualmente se cambian el nombre para facilitar a los occidentales su pronunciación. Jiajun explica que a veces ellos se ponen otro nombre y a veces se los pone la gente. "Una amiga me dijo 'te voy a llamar Jan'", explica, "para que cada uno lo pronuncie de una forma...".

El joven aprendió a hablar catalán antes que castellano pero sus padres no. "Siempre digo que todos han tenido el mismo profesor de español porque todos tienen el mismo nivel de español", afirma, "no han tenido un entorno para aprender". "Los de segunda generación hemos aprendido jugando con los amigos, en el colegio. Comunicándose se aprende muy rápido el idioma", explica.

Thais le propone que desvele si algunos tópicos sobre los chinos son reales. La reportera le pregunta si es verdad que los chinos son más trabajadores que los españoles y el tiktoker opina que es verdadero. Además, también explica que es verdad que comen todos los días arroz. Por último, Thais le pregunta si es verdad que los españoles son racistas con los chinos. Jiajun responde que hay racismos más graves que llamarte "chinito".

