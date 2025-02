Un tiktoker chino desvela lo que le pedían sus padres sobre los bazares de la competencia: "Qué vergüenza pasé"

"Me fui súper rojo, corriendo, le dije a mi madre: ¿Por qué me haces eso?", cuenta uno de los creadores de contenido en su podcast '@unchinoymedio_oficial', donde recuerda junto al otro tiktoker varias anécdotas de la infancia.

Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s el último viral del pódcast Un chino y medio, '@unchinoymedio_oficial'. Una charla donde se recogen algunas anécdotas que vivieron cuando era pequeños los tiktokers, mientras la familia de uno de los jóvenes tenía un bar y el del otro, un bazar.

"Cuando mis padres tenían un bar y por las tardes no había nada que decían, me decían que cogiera la bicicleta, diera una vuelta por toda la manzana y mirase cuántos clientes había en los bares de la competencia", revela uno de los jóvenes, algo que le resulta muy familiar a su compañero.

"A mí también me decían que fuera a la tienda, pero es que luego la gente que estaba allí te reconocía. Me daba mucha vergüenza", confiesa el joven, que recuerda cómo una vez entro a una tienda de la competencia y el encargado le reconoció: "Me dijeron allí que los bazares ganamos más o menos lo mismo, que no hacía falta que fuese a mirar".

"Era muy tímido, me fui súper rojo, corriendo, le dije a mi madre: ¿Por qué me haces eso? Qué vergüenza pasé", cuenta el chico. Desde el plató de Aruser@s, debaten sobre el bochornoso momento que pasaban los jóvenes en su infancia.