Acabar una relación nunca es sencillo y Alfonso Arús trae al plató de Aruser@s el vídeo viral que una joven ha compartido en TikTok de la carta de desamor que le ha escrito su exnovio tras la ruptura. La chica lee detalladamente y entre lagrimas las emotivas palabras que le escribe su expareja, dándole las gracias por todo lo que ha hecho por él. Al escuchar todo lo que expresa el chico en el escrito, los usuarios en redes le piden que vuelvan.

"Si estás leyendo esto es que has decidido irte de casa", comienza el manuscrito. A medida que avanza con la lectura los ojos de la protagonista se empiezan humedecer al leer las frases que le dedica. "Solo puedo expresar lo que has significado para mí y nunca soltaré esa chispa que tiene una estrella en el cielo cada vez que te veo o estoy en tu presencia", continúa, "algunos buscan toda la vida el amor que teníamos y no podría volver a vernos porque nuestro encuentro sería un recordatorio de que sigues adelante y de un fin de nosotros que nunca quise. Hay un huracán en mi cabeza porque ya no estamos juntos y un relámpago en mi corazón por los sentimientos que nunca se irán. Estás destinada a brillar".

La tertuliana María Moya ha llorado tras escuchar la emotiva carta. El vídeo cuenta con 1.3 millones de reproducciones en TikTok.