Esta estudiante de marketing compartió con sus seguidores a través de su TikTok '@brielleybelly123' la situación que estaba atravesando al encontrar trabajo por primera vez después de la universidad. La chica expresaba que se alegraba inmensamente de su nueva etapa, sin embargo tras probar unos meses su nuevo empleo con su horario de 09:00 de la mañana a 17:00 de la tarde, estallaba en redes y contaba a sus seguidores que "no le da tiempo para hacer nada más". El vídeo causó tanto debate en redes que la creadora de contenido tuvo que desactivar los comentarios en la publicación.

"Sé que probablemente estoy siendo muy dramática y molesta, pero este es mi primer trabajo, mi primer trabajo de 9 a 5 después de la universidad", expresaba la tiktoker señalando todo el tiempo que perdía en el transporte público desde su casa hasta la oficina al tener que acudir de forma presencial a su puesto y vivir a una hora de allí. "Me lleva una eternidad llegar allí".

"No me da tiempo a hacer nada. Me quiero duchar, cenar e irme a dormir. No tengo tiempo ni energía para preparar la cena. No tengo energía para hacer ejercicio, eso se va por la ventana", contaba Brielle, a la que le parece una "locura" el horario de 9 a 17.

La tiktoker aseguraba que si teletrabajas salir a las 17 no es mala hora, pero si estás en una oficina, lejos de tu hogar, todo cambia lejos. "No tengo tiempo para nada, ¡estoy muy estresada!", afirmabaBrielle que aprovechaba para preguntar a los usuarios cómo lo hacen para gestionar empleo y tiempo libre.