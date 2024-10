La historia de una familia estadounidense se vuelve muy viral en redes sociales. Una mujer llamada Megan vive en una casa junto a su exmarido, Tyler, y su actual pareja en un trío no amoroso. "Megan y Tyler tuvieron un hijo, pero rompieron y empezó a salir con su actual novio, pero viven juntos porque no quieren separar a los niños", cuenta Hans Arús.

Alfonso Arúsafirma que no se cree está historia. "Tanta convivencia, tanto respeto, tanta distancia...", comenta Alfonso Arús que no cree que no haya nada entre la expareja. Mientras que Alba Gutiérrez piensa que los dos hombres de la casa se están "mimetizando". "Llevan el mismo bigote", comenta la tertuliana.

El presentador del programa comenta que está historia está dando la vuelta al mundo y muchos medios la están publicando como un ejemplo de convivencia, de educación y de cordura.