Virales
Un joven chino gana hasta 20.000 euros al mes cuidando gatos casa por casa
"Si sois amantes de los animales, ¡atención!", comenta Alba Sánchez, tras descubrir que un joven en China se ha hecho viral después revelar que llega a ganar hasta 20.000 euros al mes visitando domicilios para alimentar y cuidar gatos.
En Aruser@s, charlan sobre cómoun joven chino ha logrado convertir su pasión por los animales en un negocio sorprendentemente lucrativo. Según ha desvelado la tertuliana Alba Sánchez, puede llegar a ganar hasta 20.000 euros al mes dedicándose exclusivamente a cuidar gatos en los hogares de sus dueños.
Su trabajo consiste en desplazarse de casa en casa para alimentar y atender a los animales cuando sus propietarios no están. Él mismo asegura que en ocasiones ha tenido jornadas muy intensas, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, especialmente durante el periodo del Año Nuevo Lunar, cuando muchas personas se marchan de viaje y necesitan a alguien que cuide de sus mascotas. En uno de sus días más ajetreados ha llegado a visitar hasta 1.000 gatos, avanza Alba Sánchez.
Este tipo de servicios también existe en España, aunque normalmente a través de compañías especializadas. Entre las opciones más habituales están las guarderías caninas o los paseadores de perros, aunque el cuidado de gatos a domicilio también empieza a ganar popularidad.
Además, en Europa existen aplicaciones que permiten a los usuarios viajar y alojarse en casas de otras personas mientras estas están de vacaciones, a cambio de tareas sencillas como regar las plantas o cuidar de sus mascotas. "Si sois amantes de los animales es una buena oportunidad", comenta Alba Sánchez.
"Los que tenemos gatos sabemos que son animales que no están acostumbrados a cambiar de casa. Entonces, a veces es mucho mejor que vaya alguien a tu casa y esté con ellos, a que los tengas que mover", explica Alba Gutiérrez.
