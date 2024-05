Ana Soria ha declarado a los periodistas que saben más sobre su boda con Enrique Ponce que ella. A Josemi no le han gustado las declaraciones de la futura esposa del torero a los periodistas y no ha dudado en criticarla. "Es que esta chica, Ana Soria, una de dos. O no ha entendido que se va casar con un primera figura del toreo, o es tímida", comenta el colaborador, que no conforme añade "pero la timidez decía mi padre que era un signo de mala educación".

"Cuidado con la definición de Josemi", declara sorprendido Alfonso Arús, que destaca que conoce a muchas personas tímidas que son muy educadas. María Moya comenta que igual Josemise refiere más al trato con la prensa. "A pesar de ser tímida, habría que ver si saluda, es correcta o no", opina la tertuliana.

Tatiana Arús apunta que esto le pasa muchas veces a Victoria Federica. "A veces se le acusa de ser maleducada, cuando todo el mundo que la conoce dice que es más bien tímida", expone, mientras que Patricia Benítez piensa que muchas personas maleducadas dicen que son tímidas como excusa.