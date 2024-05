Josemi ha criticado a Alba Carrillo tras sus comentarios sobre Feliciano López en 'Más de uno' de Onda Cero. "Me parece imposible esta señora, todo lo que ha comentado y que quiera hundir a su ex marido porque no sabe gestionar la nevera", empieza diciendo el colaborador en Onda Cero, que acaba interpelando directamente a la modelo. "Señora, paleta, yo tampoco se gestionar mi nevera", exclama.

Pero la cosa no queda aquí. El colaborador de 'Todos los días' de Castilla y León Televisión también ha aprovechado este espacio para mostrar su desacuerdo. "Alba Carrillo no tiene nada que comentar nunca, no interesa absolutamente nada", explica. El colaborador opina que ella contesta de manera muy fea cuando le preguntan por Feliciano, y recuerda que el ex tenista lleva años gestionando con un éxito innegable el Mutua Madrid Open. "Pero vamos a ver, esta señora de dónde sale, ¿Qué ha hecho más que casarse y fracasar en sus bodas?", sentencia Josemi sobre lo que ha hecho en su vida Alba Carrillo .

Tras escuchar el primer comentario María Moya alucina con la cantidad de hombres que no saben hacer nada que han salido en defensa de Feliciano López. "Yo soy fan de Alba Carrillo, pero es un personaje que en el mundo Josemi no encaja", reconoce David Broc después de escuchar sus comentarios en la televisión castellanoleonesa.