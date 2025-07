Teresa de Borbón dos Sicilias, bisabuela del hijo de Almeida y Teresa Urquijo, tras conocer a su bisnieto: "Todo muy bien, gracias a Dios"

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo acaban de convertirse en padres. El pequeño Lucas llegó al mundo en la tarde de ayer y ya ha recibido la visita de muchos de sus familiares, entre ellos, la de su bisabuela materna, Teresa de Borbón dos Sicilias, como vemos en estas imágenes que recoge Aruser@s.

La prima del rey emérito es princesa de las Dos Sicilias y marquesa de Laserna, además de grande de España y abuela de Teresa Urquijo. Es por ello que no dudó en visitar a su nieta en el momento en el que se conoció la feliz noticia.

A las puertas del hospital, donde se apostaban los medios de comunicación, dedicaba unas palabras a los periodistas. "Todo bien, muchas gracias. Todo está estupendamente, gracias a Dios", decía con alegría.

"También estaba Juan Urquijo, el hermano de Teresa, que es pareja de Irene de Borbón (la hija de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin)", informa Tatiana Arús en el programa de laSexta.

And the winner is...