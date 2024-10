Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el "zasca" de Josemi al look que ha llevado Martin Klein en los Premios Telva. "Muy guapa, pero muy mal vestida", afirma Josemi, que insiste en el programa 'Más de uno', de Onda Cero: "Porque es muy guapa y salva lo que sea, pero el trajecito era para fusilar al que le hizo aquello".

"No me gustó absolutamente nada, ni a mí ni a nadie de los que estábamos", critica Josemi, que insiste: "Cuando el volante está mal hecho y feo, y la tela es mala... salta a la vista". Alfonso Arús reflexiona sobre esta crítica en el plató de Aruser@s: "El diseño entra en lo subjetivo, te puede gustar o no, pero si Josemi tiene razón y la tela es mala, sí que es censurable".