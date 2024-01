Martina Klein protagoniza este vídeo viral del podcast 'Estirando el chicle' en el que habla de sus inicios en la moda, un mundo lleno de estereotipos que critica duramente. "Para la moda estar muy bien es estar mal", afirma Klein, que destaca que las modelos en general suelen ser "más altas y muchos más flacas" que ella.

"A mí, todos los días todas las agencias y castings a los que iba me decían que yo estaba gorda", explica Martina Klein, que confiesa que todo a su alrededor le pedía que se "enfermara": "Yo estaba sola en París, Nueva York Milán... todo el mundo 'gorda, gorda, gorda'... no sé por qué no me enfermé".

Unas declaraciones que sorprenden al plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús recuerda que conoce a Martina Klein desde el principio de su carrera y siempre la ha visto delgada. Además, Angie Cárdenas recuerda una vez que tuvo que dar la mano a Claudia Schiffer: "En el momento de darle la mano para salir al escenario, te juro que aquello era la mano de un muerto, solo eran huesos".