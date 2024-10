El profesor de universidad Jesús G. Maestrocriticaa las personas que no saben nada y están en todas partes. "El narcisismo de la humildad es 'yo que no sé nada', decía Sócrates cínicamente 'yo solo sé que no sé nada'", expone el profesor.

"Bueno, si la gente que no supiera nada supiera que no sabe nada, que favor nos harían", afirma G. Maestro, que añade: "Se cerrarían casi todos los periódicos, casi todos". Alfonso Arús opina que se cerrarían los periódicos, las emisoras de radio y las cadenas de televisión ante la afirmación del catedrático, mientras que Òscar Broc piensa que al profesor no le falta razón en lo que dice.