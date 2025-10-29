Isabel Preysler se retocó la nariz hasta en cuatro ocasiones: "Llegó un punto en que se le caía a trozos"

Tatiana Arús cuenta que la propia Isabel Preysler ha desvelado en sus memorias que "se retocó la nariz hasta en cuatro ocasiones": "Llegó un punto en que se le caía la nariz a trozos y le dijeron que no sabían qué hacer".

Alfonso Arús repasa las portadas de las revistas del corazón "para ver qué se cuece en la prensa rosa". Por ejemplo, la revista Lecturas lleva en un apartado pequeño de su portada una entrevista en exclusiva al cirujano que operó la nariz de Isabel Preysler, quien confiesa que advirtió a la socialité que "no se le retocara más".

Por otro lado, la misma revista lleva como protagonista de su portada a la princesa Leonor, que cumple este viernes 20 años como protagonista de los Premios Princesa de Asturias. "La reina Letizia ha despejado su agenda, veremos si lo celebran", destaca Tatiana Arús.

