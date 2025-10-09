Alfonso Arús, tras decir Verdasco que Isabel Preysler está con sus memorias "hasta las tantas": "Escribía más que Vargas Llosa"

Alfonso Arús bromea tras decir Fernando Verdasco que Isabel Preysler está hasta las tantas de la madrugada con sus memorias: "Estaba más horas ella encerrada que Mario Vargas Llosa".

Este miércoles se han dado cita muchos rostros conocidos en los Premios 'Hola Fashion', donde acudieron, entre otros, Tamara Falcó, Sara Carbonero, Goya Toledo, Raquel Perera o Fernando Verdasco. El extenista ha desvelado cómo es su suegra, Isabel Preysler, en privado. "Con los hijos es increíble, pero con los nietos lo es más", afirma Verdasco, que explica que les da "lo que le piden".

"Se le cae la baba con todos sus nietos y está entregada al 100%", destaca Fernando Verdasco, que asegura que Isabel Preysler ha trabajado mucho en sus memorias: "Noches hasta las tantas de la mañana con el libro, se merece lo mejor".

Tras escucharle, Alfonso Arús bromea en el plató de Aruser@s: "Escribía más horas que Mario Vargas Llosa". "Estaba más horas ella encerrada que él", ironiza Alfonso Arús en el vídeo, donde se une Tatiana Arús: "Está haciendo méritos para conseguir el Premio Nobel de Literatura".

Por otro lado, Alfonso Arús destaca que, si fuera Íñigo Onieva, pareja de Tamara Falcó y, por tanto, otro yerno de Preysler, "le diría a Verdasco que dejara de "hacer la pelota a la suegra porque luego los demás" quedan "fatal".

