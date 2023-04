El presentador de Aruser@s se gana una pañolada de sus colaboradores nada más llegar. Y es que, quienes le conocen, saben que lo que está defendiendo en este vídeo está muy alejado de lo que piensa en realidad. Y es que, los tertulianos del programa tienen claro que los hoteles sin niños son un remanso de paz y tranquilidad y, Alfonso Arús, se propone ser la voz discordante.

"Pobres niños, ¿y esos niños que chapotean al borde de la piscina? ¿Y esos niños que se lanzan a bomba con los manguitos? ¿Y esos niños que te meten el cucurucho del helado en el ojo? ¿Y esos niños que de tarde/noche están allí en el karaoke, animando el festival?", se pregunta el presentador. "La vida de un hotel depende de los niños. Los adultos son aburridos, son grises, son insustanciales. Yo voy solo a hoteles con niños y a restaurantes con niños. Es verdad que los gatos no empatizan conmigo, pero los niños, sí", remata. Los tertulianos no pueden más y comienzan a agitar los folios en blanco en señal de que no se creen sus palabras.

"¿Sabes qué pasa? Que si tú tienes niños, y en mi caso, que he tenido cuatro...", comienza a argumentar Angie Cárdenas cuando se ve interrumpida por Alfonso Arús. "Yo no los he tenido, los has tenido tú sola", le dice con ironía entre las risas de todos los allí presentes. Rencores aparte, la pareja recuerda que consiguieron que Tatiana Arús (hija de ambos) fuera Miss Iberostar.