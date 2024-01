Rauw Alejandro ha estallado por fin, casi seis meses después de su ruptura con Rosalía, y lo ha hecho en una entrevista con Vicente Chente Ydrach, un conocido youtuber que ya conversó con el cantante puertorriqueño cuando su relación iba viento en popa. "Nosotros duramos casi cuatro años y cuando salió nuestra noticia dejaron un margen abierto a especulaciones", ha contado en esta charla, como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s.

"Se inventan cualquier mierda, fue un verano raro, un verano fuerte", ha reconocido. Para él, lo más grave es que el público no sabe diferenciar el personaje de la persona, a Rauw de Raúl. "Si yo salgo ahora mismo a tomar un café con una mujer, al otro día ya yo tengo una novia", se ha quejado.

Alfonso Arús no entiende nada en plató. "Lo único que he entendido es que es una 'mielda'", asegura, y reprocha a Tatiana Arús que no haya subtitulado sus declaraciones. "Quiero que hagas el ejercicio de ir entrando. Es como el inglés, hay que escucharlo. Listening", bromea la colaboradora.