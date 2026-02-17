Interrumpen el "que hable ahora o calle para siempre" en una boda para negociar fútbol y cartas

Lo que prometía ser uno de los momentos más emotivos del 'sí, quiero' acabó convertido en un pequeño club de la comedia entre amigos.

"Si hay alguien que tenga algo que decir, que hable ahora o calle para siempre". Una simple frase, digna de cualquier comedia romántica, que suele dar paso a silencios tensos. Pero esta vez, lejos de un drama inesperado, lo que llegó fue una lluvia de peticiones tan oportunas como hilarantes.

En pleno 'sí, quiero', los amigos del novio interrumpieron para hacer sus "reclamaciones oficiales". Entre ellas, que la novia "le deje ir a jugar al truco" y, por supuesto, que "le deje ver los partidos los domingos".

La novia, lejos de escandalizarse, respondió con una sonrisa cómplice, mientras los invitados rompían en carcajadas. El momentazo se cerró, cómo no, con un contundente y festivo: "¡Que vivan los novios!".

"Esto hay que hacerlo antes, no el mismo día”, asegura Angie Cárdenas, sobre si este tipo de intervenciones deben hacerse o no en plena ceremonia, a lo que Hans Arús responde que es mejor durante la boda, "para que haya testigos".

