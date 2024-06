Los colaboradores de Aruser@s se quedan con la boca abierta al ver el truco que ha utilizado un conductor en un atasco en Chile. El hombre, para poder avanzar con el coche en el atasco, pide el paso sacando por la ventanilla una mano con un cartel con un emoticono y la palabra "xfis" sobre él. Al ver que lo dejan pasar el chico gira el cartel y aparece otro emoticono con unas manos dando las gracias.

"No es mala idea", afirma Alfonso Arús en el plató de Aruse@s mientras que Andrés Guerra opina que si hacen esto en un atasco, "no te enfadas tanto como el caradura típico que se come toda la cola y se quiere colar".