Alejandro Sanz ha acudido al cumpleaños de Paco León junto a Candela Márquez, su nueva pareja. Con la que, además, ha compartido una romántica foto de sus manos entrelazadas. Después de la confirmación oficial de su nueva relación, los reporteros han preguntado por ello a Silvia Marsó, quien conoce a ambos, durante la presentación de su última película, 'Verano en diciembre'.

"Candela es maravillosa, es una chica dulce y llena de humanidad, la adoro", afirma la actriz, que asegura que no sabe si están juntos. "¿No será un bulo?", pregunta Marsó a los periodistas, que le confirman que el propio artista ya lo ha confirmado. "Me alegro, porque ella es preciosa y maravillosa, me encanta", destaca Marsó, que confiesa que se acaba de enterar por los periodistas: "Ahora empiezo a atar cabos, porque ella es muy discreta".