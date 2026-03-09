La indignación de Alfonso Arús tras escuchar lo que piensan los franceses de los españoles: "Que no nos pregunten a nosotros de ellos"

Una francesa que vive en España desvela en este vídeo viral que recoge Aruser@s algunas de las opiniones que los franceses tienen sobre nosotros y asegura que muchos de ellos no diferencian a las españolas de las latinas.

¿Qué opinan los franceses de los españoles? Una francesa que vive en España, @sarahcarc, nos lo cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s. "Piensan que los españoles siempre duermen siesta", comienza enumerando. Y es que, al parecer, ellos ni se lo plantean porque sus horarios laborales no se lo permiten (como si aquí sí).

También creen que gritamos mucho. "En el restaurante hay mucho ruido. En Francia, las mesas están muy pegadas", explica. Además, piensan que somos unos maleducados porque hablamos de tú y no de usted y muchos de ellos no diferencian a las españolas de las latinas.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús muestra su indignación: "¿Gritamos? Puede ser, pero vosotros tenéis las mesas tan juntas que es una horterada". Alba Sánchez está mosqueada con lo de que crean que todos nos echamos una siestecita.

"Habría que discutir aquí mucho, ¿eh? Que no nos pregunten a nosotros de ellos, preferimos callar", comenta el presentador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.