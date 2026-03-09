Ahora

Viral

La indignación de Alfonso Arús tras escuchar lo que piensan los franceses de los españoles: "Que no nos pregunten a nosotros de ellos"

Una francesa que vive en España desvela en este vídeo viral que recoge Aruser@s algunas de las opiniones que los franceses tienen sobre nosotros y asegura que muchos de ellos no diferencian a las españolas de las latinas.

La indignación de Alfonso Arús tras escuchar lo que piensan los franceses de los españoles: "Que no nos pregunten a nosotros de ellos"

¿Qué opinan los franceses de los españoles? Una francesa que vive en España, @sarahcarc, nos lo cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s. "Piensan que los españoles siempre duermen siesta", comienza enumerando. Y es que, al parecer, ellos ni se lo plantean porque sus horarios laborales no se lo permiten (como si aquí sí).

También creen que gritamos mucho. "En el restaurante hay mucho ruido. En Francia, las mesas están muy pegadas", explica. Además, piensan que somos unos maleducados porque hablamos de tú y no de usted y muchos de ellos no diferencian a las españolas de las latinas.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús muestra su indignación: "¿Gritamos? Puede ser, pero vosotros tenéis las mesas tan juntas que es una horterada". Alba Sánchez está mosqueada con lo de que crean que todos nos echamos una siestecita.

"Habría que discutir aquí mucho, ¿eh? Que no nos pregunten a nosotros de ellos, preferimos callar", comenta el presentador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El infierno en Teherán: Trump culpa a Irán de sus acciones e Israel sigue con sus ataques "a gran escala" que incluyen las refinerías
  2. La guerra en Irán nos pasa factura: ya está más caro el combustible, la luz, el gas y se espera la subida de productos como las especias
  3. Miles de personas claman contra el patriarcado, el fascismo y la guerra por el 8M: "No solo servimos para parir hijos, servimos para mucho más"
  4. El Gobierno lleva el 'No a la guerra' a las marchas por el 8M: "Nos declaramos en defensa de las mujeres iraníes y de todas las mujeres del mundo"
  5. Dardos cruzados y nervios a flor de piel a una semana de las elecciones: comienza la cuenta atrás para Castilla y León
  6. La jueza que investiga el accidente de El Bocal imputa a la policía que recibió una llamada que alertaba del estado de la pasarela