Iñaki Urrutia critica una encuesta que dice que los hombres enseguida se cansan cuando vamos de compras. "Según un estudio de Reino Unido, los hombres se aburren de ir de compras con sus parejas a los 26 minutos, mientras que las mujeres se cansan después de dos horas", expone el humorista.

"Una vez más a las mujeres les parece poco una cosa que para nosotros es muchísimo rato", afirma Urrutia, que ironiza: "¿Cómo va a ser aburrido estar en la puerta de un probador con el bolso, la chaqueta y el resto de las compras? Mientras ellas se prueba camisetas con ligeras variaciones de color y de talla, es divertidísimo".

"Depende del tipo de compras", piensa David Broc, que asegura que, si no es ropa, él puede estar mucho rato y aburrir a la otra persona. Por su parte, Marc Redondo reconoce que estar esperando en el probador es un momento incomodísimo. "Vas con tu pareja y no miras hacia los laterales para que no piensen que eres un pervertido", comenta el meteorólogo.