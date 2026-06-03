Las imágenes de la princesa Leonor saltando en paracaídas en un curso: "Es el primer miembro de la familia real en hacerlo"

"Tiene que tener un par de narices para hacer esto", comenta Angie Cárdenas en Aruser@s tras ver las imágenes de la princesa Leonor saltando en parcaídas.

La princesa Leonor ha hecho historia al convertirse en el primer miembro de la Familia Real española en completar un curso básico de paracaidismo. Como recuerda Angie Cárdenas en Aruser@s, ni siquiera el rey Felipe VI realizó esta formación durante su etapa militar. Aunque la heredera al trono tenía la posibilidad de no participar en el salto, o incluso de permanecer en el helicóptero, decidió afrontar el desafío. Tal y como muestra el vídeo, Leonor no dudó en lanzarse al vacío, demostrando determinación y valentía. "Tiene que tener un par de narices para hacer esto", comenta la colaboradora del programa de laSexta al ver las imágenes.

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