Ibai Llanos y AuronPlay visitan el restaurante de Messi en Andorra y se van 'sin pagar': "Esto no es colaboración ni hostias"

Los dos creadores de contenido más conocidos de España, Ibai Llanos y AuronPlay, se han desplazado hasta Andorra para comer en el restaurante 'Hincha', propiedad del futbolista Leo Messi. Allí han probado unos macarrones que no se pueden ni comparar a los que les hacían sus abuelas, como vemos en este vídeo que rescata Aruser@s. "A mí no me hacía estos macarrones, normal que juegue tan bien. Mi abuela me los hacía con tomate frito 'Solís'", bromea el de Badalona.

Sin embargo, lo mejor viene con el postre: un enorme balón dorado que dentro esconde un tesoro solo apto para los más 'gochos'". "De todo, algodón de azúcar, crema de cacahuete, Lacasitos... Es una de las mayores cerdadas que he visto en mi vida", afirma Ibai.

La mayor sorpresa de la noche se la da la camarera cuando les dice que a todo este festín les invita la casa y Jubany, el chef. "Esto no es colaboración ni hostias. Es que está muy bueno, ¿eh? No es porque nos inviten, es que está muy bueno", asegura el bilbaíno entre risas.

Y lo cierto es que para estar bien contento, ya que la cuenta sumaba más de 540 euros.