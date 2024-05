Eva y Qué ha criticado a los las personas que limpian los cristales después de chocarse contra un puerta que no vio. "Señores que limpian los cristales, ¿es necesario que los dejéis tan limpios? Que la gente no los ve y se los come", manifiesta la cómica, que defiende: "¡Hay que ser más marranos, más guarras! Churretes en los cristales, que se vean".

"Solo me falta un bocado en la oreja para parecerme a Mike Tyson", declara la cómica con humor y la cara hinchada del golpe. "Pobre señora", comenta Tatiana Arús mientras el resto de tertulianos ríen por el comentario de 'Eva y qué' y le dan la razón. "Es verdad, cuanto más limpio, peor", manifiesta Alfonso Arús. Por su parte, Tatiana apunta a que la cómica llevaba gafas cuando se estampó por la forma de sus moratones.