Un hostelero, indignado por una insólita petición a las 7:30: "Abrir el bar no es tener la cocina lista"

"Empezamos fuerte la mañana", comienza diciendo '@abrigaca', un hostelero y creador de contenido español que cuenta lo que ha vivido nada más abrir su bar a las 07:30 de la mañana.

"Ha entrado una pareja, que casi han levantado la persiana conmigo y no tenía ni las luces encendidas, para pedirme dos butifarras con judías y patatas fritas", expone el joven, que se ha quedado alucinado al escuchar la petición.

Tras comentar a los clientes que "necesitará media hora" para poner los fogones en marcha y empezar su jornada en el bar, solo ha recibido quejas. "Me comentan que para qué pongo que abro a las 07:30, ¿perdona? Una cosa es abrir a esa hora y otra que la cocina esté operativa tan pronto; ¡no me da la gana de venir media hora antes a prepararte una butifarra que no te he visto en la vida!", zanja el propietario del bar.

"El horario del bar y el de cocina no muchas veces coinciden, igual que la hora del cierre, ¿qué tengo que poner en Google, horario de cocina y de bar?", denuncia el chico.

Desde el plató de Aruser@s, dan la razón al joven. "Y si encima vas a pedir butifarra con patatas, ¡paciencia!", bromea Alfonso Arús.

