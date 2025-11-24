Ahora
Un hostelero, indignado por una insólita petición a las 7:30: "Abrir el bar no es tener la cocina lista"

Virales de Aruser@s

Un hostelero, indignado por una insólita petición a las 7:30: "Abrir el bar no es tener la cocina lista"

El hostelero relata el surrealista episodio vivido nada más abrir su bar a las 7:30 de la mañana, cuando una pareja le pide dos butifarras con judías y patatas fritas antes incluso de encender las luces.

"Empezamos fuerte la mañana", comienza diciendo '@abrigaca', un hostelero y creador de contenido español que cuenta lo que ha vivido nada más abrir su bar a las 07:30 de la mañana.

"Ha entrado una pareja, que casi han levantado la persiana conmigo y no tenía ni las luces encendidas, para pedirme dos butifarras con judías y patatas fritas", expone el joven, que se ha quedado alucinado al escuchar la petición.

Tras comentar a los clientes que "necesitará media hora" para poner los fogones en marcha y empezar su jornada en el bar, solo ha recibido quejas. "Me comentan que para qué pongo que abro a las 07:30, ¿perdona? Una cosa es abrir a esa hora y otra que la cocina esté operativa tan pronto; ¡no me da la gana de venir media hora antes a prepararte una butifarra que no te he visto en la vida!", zanja el propietario del bar.

"El horario del bar y el de cocina no muchas veces coinciden, igual que la hora del cierre, ¿qué tengo que poner en Google, horario de cocina y de bar?", denuncia el chico.

Desde el plató de Aruser@s, dan la razón al joven. "Y si encima vas a pedir butifarra con patatas, ¡paciencia!", bromea Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Reacciones tras la condena al fiscal general, en directo | El fiscal general dimite tras ser condenado por el Supremo: "He servido fielmente a la institución"
  2. Ucrania y EEUU acercan posturas con un plan de paz "perfeccionado" para acabar con la invasión de Rusia
  3. Estados Unidos declara al Cártel de los Soles como grupo terrorista liderado por Maduro
  4. La sombra de la corrupción y una fortuna oculta en Andorra: los Pujol se sientan en el banquillo
  5. "Comienza con una muerte y acaba con un tiempo de vida extra": dentro del equipo de donaciones y trasplantes del Vall d'Hebron
  6. Muere un hombre de 96 años en el incendio de una vivienda en Las Rozas (Madrid)